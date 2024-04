Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, iç savaşın yaşandığı Sudan'da her gün 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Devam eden iç savaşın 1. yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin yüzde 53'ünün 18 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu kaydedildi. Sudan'da her an kıtlığın başlayacağına dair uyarılar yapılıyor.