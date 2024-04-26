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Giriş Tarihi: 26.4.2024 22:29 Son Güncelleme: 26.4.2024 22:31

Süleymaniye'de gaz tesisine İHA saldırısı: 3 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

AA
Süleymaniye’de gaz tesisine İHA saldırısı: 3 ölü

Süleymaniye kentindeki Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün de yaralandığını söyledi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ 2 BİN 500 MEGAWATT AZALDI

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik Bakanlıklarının ortak açıklamasında da saldırı nedeniyle elektrik üretiminde 2 bin 500 megawatt azalma yaşandığı kaydedildi.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

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Süleymaniye'de gaz tesisine İHA saldırısı: 3 ölü
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