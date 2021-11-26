Süper varyant ‘Omicron’ küresel endişeye sebep oldu

Güney Afrika
'da ortaya çıkan ve "Nu" olarak anılan (Kovid-19) B.1.1.529 varyantı küresel endişeye sebep oldu. Ülkeler birbiri ardına yeni uyarılar ve seyahat önlemleri açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ), yeni koronavirüs varyantına 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi. Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
, varyantla ilgili acil bir uyarı yayınladı. Yeni varyantın birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılabileceği endişesini dile getiren von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile durum hakkında konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için bu tedbirleri desteklediklerini belirtti. Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı" dedi. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere birçok ülke süper varyantın görüldüğü 9 ülkeden seyahati yasakladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yeni varyant kaynaklı artan vakalar nedeniyle Boksvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine dün geceden itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı. Güney Afrika ve Botsvana
'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.