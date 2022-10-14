Suriye’de 1600 yıllık Roma mozaiği bulundu

Surıye'nin Humus kenti yakınlarındaki Rastan kasabasında, Troya savaşını betimleyen ve neredeyse hiç hasar görmemiş 1600 yıllık bir Roma mozaiği ortaya çıkarıldı. 20 metreye 6 metre genişliğindeki bu mozaik, bir binanın altında bulundu. Suriye Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kazı ve arkeolojik araştırmalardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Humam Saad, mozaikteki sahneler arasında Roma mitolojisindeki Antik Amazon savaşçılarının ender bir tasviri olduğunu söylüyor. Saad, "Gördüğümüz şey, küresel ölçekte nadir görülen bir keşif. Yunanlar ile Troyalılar arasındaki Troya Savaşı'ndan sahneler içeriyor" dedi. Mozaikte Antik Yunan ve Roma mitolojisinde, yarı tanrı kahraman Herkül, Amazonların kraliçesi Hippolyta'yı öldürmesi ve Antik Roma deniz tanrısı Neptün'ü ile onun 40 sevgilisi tasvir ediliyor. Suriye'de 10 yıldan uzun süren savaş nedeniyle ülkedeki arkeolojik hazinelerin pek çoğu hasar gördü. Bu mozaik, 2011'de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye'de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu.