Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor

Geçicikoruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Geçiş yapmaya hazırlanan Hüseyin İbrahim, "Gönüllü olarak geri dönüyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, Sayın Erdoğan'a da çok teşekkür ederim, herkes çok iyi davrandı. Bölgemiz güzel oldu, güvenli bölge oldu, bu yüzden dönmek istiyoruz" dedi. Bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısın 554 bin 107'ye ulaştı.