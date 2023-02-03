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Giriş Tarihi: 3.2.2023 19:07

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör saldırısı önlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği imha edilerek terör saldırısı engellendi.

AA
Suriye’nin Afrin ilçesinde terör saldırısı önlendi

Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki Raco Caddesi'nde, üzerinde bomba düzeneği bulunan park halindeki motosiklet, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerince tespit edildi.

Bomba imha uzmanları olay yerine intikal ederek bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

Böylece ilçe merkezindeki işlek caddede bombalı terör saldırısı güvenlik güçlerince engellenmiş oldu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor

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Suriye'nin Afrin ilçesinde terör saldırısı önlendi
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