Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde intihar saldırısı!
Giriş Tarihi: 13.1.2022 20:21 Son Güncelleme: 13.1.2022 20:35

Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde intihar saldırısı!

AA
Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde intihar saldırısı!

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirerek terör saldırıları düzenledi. Hatay Valiliği saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ve Afrin bölgelerinde intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaralandı.Patlamaların etkisiyle çevrede maddi hasar oluştu.

Saldırıları düzenleyen 2 intihar bombacısı da öldü. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Hatay Valiliği saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’nin Afrin ve Bab ilçelerinde intihar saldırısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA