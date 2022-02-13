Şuşa Beyannamesi yürürlükte

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan Şuşa
Beyannamesi'ni onayladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi"nin onaylanmasına ilişkin karara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı kararını önceki gün imzalamıştı.
Erdoğan ve Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de, Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulanan beyannamede, Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demiryolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.