Tahıl koridorunun rotası değişmeli

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulunan Rus lider Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.Ukrayna'dan sevkiyatı gerçekleştirilen tahılın neredeyse tümünün Avrupa'ya gittiğini anlatan Putin, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kapsamında Ukrayna'dan giden 87 tahıl yüklü geminin sadece 2 tanesi Afrika'ya gitti. Geriye kalanı Avrupa'ya sevk edildi" diye konuştu. Avrupalı ülkelerin geçmişte olduğu gibi bugün de tahıl krizinde sömürgeciliğe devam ettiklerini belirten Putin, " Gelişmekte olan ülkeleri kandırdılar ve kandırmaya devam ediyorlar" dedi.Avrupa'nın söz konusu yaklaşımı nedeniyle küresel gıda krizinin derinleşeceğini vurgulayan Rus lLider, "Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edeceğim" şeklinde konuştu.AVRUPA'NIN sahip olduğu değerleri ABD'nin 'diktatörlüğünü' korumak için feda ettiğini belirten Rus lider Putin, "Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli 'kurallara' göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor" diye konuştu.G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki gösteren Putin, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler" dedi. Putin ayrıca, Batı'nının uyguladığı yaptırımlara rağmen Rusya'yı izole etmenin imkânsız olduğunu söyledi. Putin, "Batı'daki yaptırımların ateşi tüm dünyayı tehdit ediyor" şeklinde konuştu