Tahliye kararı infial yaratmıştı! Siyahi liderin katili cezaevinde bıçaklandı

WALUS'A TAHLİYE SONRASI OTURUM İZNİ VERİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, 21 Kasım'da Walus'un şartlı tahliyesine karar vermişti. Yaklaşık 29 yıl hapis yatan 69 yaşındaki Polonya uyruklu Walus'un birkaç gün içinde salıverilmesi planlanıyordu.

İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, dün yaptığı açıklamada, Walus'a Güney Afrika'da oturma izni verildiğini duyurmuştu.

Walus'un tahliye edilmesi ve oturma izni verilmesi kararları, başta iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) olmak üzere siyahi çevrelerde tepkiyle karşılanmıştı.