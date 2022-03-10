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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Tahliyeler sürüyor

Tahliyeler sürüyor
Ateşkese rağmen Kiev etrafında şiddetli bombardıman sesleri duyuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını söylemesinin ardından Kiev'in kuzeyinde bulunan İrpin ve Stoyanka'dan çıkmak isteyen siviller için koridor oluşturuldu. Binlerce sivil güvenli bölgelere kaçtı. Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan siviller, başkent tarafına geçti. Stoyanka'dan Bilohorodka'ya kendi araçlarıyla gelen Ukraynalı siviller, arabalarına astıkları beyaz bayraklarla geldiler. Bazı sivillerin kollarına da beyaz bandaj taktığı görüldü.



Rus bombardımanı yüzünden paramparça olan bir araçla güvenli bölgeye ulaşmayı başaran Anastasya Polvonova Stoyanka da günlerdir cehennemi yaşadıklarını söyledi. Günlerdir sığınakta yaşadığını söyleyen Polvonova, "Evimizin hemen yanına bombalar düştü. Elektriktiğimiz kesildi. Sular kesildi. Günlerce sığınakta kaldık. Komşularımızla yan yanaydık. Tahliye koridoru açılınca buraya geldik. Köyümüz yerle bir oldu. Çocuklarımız çok korktu. Biz kadınlar ve çocuklar çıktık. Erkeklerimiz vatanımızı savunmak için kaldı. Bunu neden bize yaşattılar" diye konuştu.

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Tahliyeler sürüyor
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