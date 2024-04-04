Tanıyan ülke çok yardım eden yok

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinli sayısı 33 bini aştı. Karadan kamyonların geçişine izin vermeyen ve insani yardım görevlilerini de öldürerek Gazze Şeridi'ni kıtlığın eşiğine getiren siyonist İsrail rejiminin işlediği savaş suçları önlenemiyor. Filistin, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e tam üyelik hakkı kazanmak için bir kez daha başvurdu. Filistin, 1947'de planlanan iki devletli çözümün hâlâ gerçekleşmemesinden kaynaklı uluslararası tanınmayı bekliyor. 1967 sınırlarına dayalı bir tanınma istiyor. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul onayı gerekiyor ancak ABD'nin veto yetkisi nedeniyle zor görünüyor. Filistin yönetiminin verilerine göre BM üyesi toplam 193 ülkeden 137'si Filistin devletini tanımış durumda. Ancak bu sayıya Avustralya, Japonya, Güney Kore, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin çoğu dâhil değil. Yakın zamanda İspanya ve Belçika gibi ülkelerin Filistin'i tanıma noktasında adım atması bekleniyor.Filistin'i bu kadar çok ülkenin tanımasına rağmen 6 aydır Gazze Şeridi'ndeki vahşeti durduran çıkmıyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun açıkladığı rapor ise günümüzün utanç lekesi olarak tarihe geçti. Bu rapora göre 181 gündür devam İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuk hayatını kaybetti. Bugün 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü olduğu hatırlatılan raporda 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulandı.Filistin asıllı Amerikalı doktor Thaer Ahmad, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle yapılan zirveyi protesto ederek ortamdan ayrıldı. Ahmad toplantıyı terk etmeden önce, Refah'a sığınan Hadil adlı 8 yaşındaki yetim çocuğun yazdığı bir mektubu Biden'a verdiğini söyledi. Mektupta, "Size yalvarıyorum Başkan Biden, Refah'a girmelerini engelleyin" yazdığı aktarıldı.İSRAİL, İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırının ardından yüksek düzeyde alarma geçti. Yedek askerleri göreve çağıran Tel Aviv yönetiminin sığınakları açmayı planladığı bildirildi. İsrail'de GPS sistemlerinin de kapatıldığı kaydedildi. İran, saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu. Eski İsrail İstihbarat Şefi Amos Yadlin, İran'ın misilleme saldırısını bugün yapabileceğine dikkat çekti.