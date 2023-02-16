Tansiyonu yükselten adım: ’Su götürmez düşman’

Güney Kore, komşusu Kuzey Kore için altı yıldır kullanmadığı "düşman" tanımlamasına geri dönüş yaptı. Yerel medya kaynaklarına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığınca iki yılda bir yayımlanan raporda, Kuzey Kore için "Düşmanımız" ifadesine yer verildi.

2018 YILINDAN SONRA İLK KEZ

Kuzey Kore'nin kendilerini "su götürmez düşman" olarak nitelendirdiği hatırlatılan raporda, "Nükleer programından vazgeçmeyen ve askeri tehdit oluşturmayı sürdüren Kuzey Kore rejimi ve ordusu bizim düşmanımızdır." değerlendirmesine yer verildi. Savunma Bakanlığı raporunda, en son 2018'de Kuzey için "düşman" ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, Japonya için ise "yakın komşu" tanımlaması yapıldı.

Güney Kore, ilk olarak 1995'te kuzeydeki komşusundan "düşman" olarak bahsetmiş, bunu 2004'te "açık askeri tehdit" olarak değiştirmişti.

Güney Kore, Moon Jae-in'in başkanlığı döneminde (2017-2022) iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan yumuşama nedeniyle "düşman" ifadesini resmi raporlarından çıkarmıştı.

Kuzey Kore'nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.