Tarihi ziyaret dünya basınında yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Irak'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar dünya basınında da geniş yankı buldu. Tarihi ziyareti yakından takip eden Batı basını, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendiğini yazdı.Amerikan Associated Press (AP) tarihi görüşmede, su yönetimi, güvenlik, enerji ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzaladığını kaydetti.Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştirecek.Kalkınma Yolu'nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı'nın Bağdat'ta imzalanmasıyla yeni jeopolitik gerçekler ortaya çıkıyor.Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, iki komşu arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir sayfanın habercisi.Al Jazeera, Erdoğan'ın ziyaretinde terör örgütü PKK'ya karşı Ankara ve Bağdat'ın atabileceği ortak adımların ele alındığının altını çizdi.Jerusalem Post tarihi gelişmeyi ''Türk lider Erdoğan, Irak'la PKK'ya karşı ortak adımları görüştü' manşetiyle duyurdu.