Tartışmalı yasa tasarısı İsrail’i karıştırdı

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısı meclisteki birinci oylamadan geçmesinin ardından ülke karıştı. İsrail meclisinin, önceki gece saatlerinde kritik maddeyi kabul etmesiyle protestolar patlak verdi. İsrailliler, ülke genelinde yolların kapatıldığı sivil itaatsizlik eylemlerine başladı. Protestocular, 'İsrail'de hayatın durma noktasına getirileceği' duyurusunda bulundu. İsrail polisi, TOMA ile göstericilere saldırdı. Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri de hükümetin ülke çapında aylardır tartışma ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesine karşı İsraillilerden sokağa çıkmalarını istedi. Eski Başbakan Yair Lapid, "Kavga bitmedi. İsrail devletinin değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı. Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.