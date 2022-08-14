Tatar: Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuştuk

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının 48. yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Ana vatan Türkiye'nin, garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos günü gerçekleştirdiğini anımsatan Tatar, bunun neticesinde Kıbrıs Türkü'nün yıllar boyu süren esaretini sona erdiğini ve Kıbrıs'ta sınırların yeniden çizilerek halkın özgürlüğe ulaştığını belirtti. Mücahitler ile Mehmetçiklerin kucak kucağa bu topraklarda yattığını belirten Tatar, vatanlarının ve devletinin kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı. Tatar, "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.