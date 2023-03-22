Tayland’da eski asker sokakta dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Saldırgan, Petchaburi Valisi Natthachai Namphunsuksan'ın ikna çabaları sonrası ise yeniden ateş açtı. Özel hareket polisleri ise güvenlik amacıyla sokağı tamamen boşalttı. Anuwat'ın bugün sabah saatlerinde uyuşturucu ile alakalı bir mahkemesi olduğu da iddia edildi. Yaklaşık 8 saati aşkın süredir devam eden operasyon kapsamında Waenthong henüz teslim olmadı.