Tayvan: Çin adayı işgale hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrasında gerilen Çin-Tayvan hattındaki tatbikatlar sürüyor. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Pekin'in ada yakınlarındaki askeri tatbikatlarını bir işgale hazırlanmak ve Asya-Pasifik bölgesindeki statükoyu değiştirmek için kullandığını söyledi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise Çin'in sürdürdüğü askeri tatbikatların 6'ncı gününde, 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü açıkladı. Tayvan da dün Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatına başladı.