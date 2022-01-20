TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile konsey binasında bir araya geldi. Görüşmeye, parlamento heyeti de katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE'nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut" dedi.

"İLİŞKİLER İLERİ DÜZEYE TAŞINMALI"

Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı. BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti. TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyeti, görüşme sonrasında Genel Kurul Salonunu gezdi, Ghobash'ın onurlarına verdiği yemeğe katıldı. Öte yandan görüşme öncesinde Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Wahat Al Karama Şehitliğini ve Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti.

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Saqr Ghobash ile görüşmesi sonrası ziyarete ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Katar temaslarının önemine değinerek, "Katar'da seçimle oluşmuş parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk. Önemli görüşmeler gerçekleşirdik. Dün gece itibariyle de Abu Dabi'ye geldik" dedi. Abu Dabi Meclis Başkanı, İçişleri Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görülmeler gerçekleştirdiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, "Tükriye ile BAE arasında uzun zamandır ekonomik, ticari, bakımından özellikle halkları arasında ilişkileri bakımından ıkıntı yok. yeni bir süreç başladı. Türkiye ile BAE arasında birçok anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanımız da Şubat ayı ortalarında orayı ziyaret edecek planlanan o" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK"

Mevcut ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımanın mümkün olduğunu kaydeden Şentop, her iki tarafta da bu iradenin olduğunu bildirerek, "BAE yöneticileri de Türkiye ilişkileri çok hızlı bir şekilde şu anda geliştirme çok güçlü bir iradeye sahip. Bu bakımdan bilhassa ticari ilişkiler bağlamında, bunun dışında birçok alanda daha birlikte hareket etmek ve bölgede barışa katkı sunacak işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı ziyareti ile beraber daha çok daha önemli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.