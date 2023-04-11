TCG Anadolu ezber bozdu: Türkiye yine dünya manşetlerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni dünya medyasında geniş yankı buldu. Middle East Eye sitesine konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'da üst düzeyde görev yapmış emekli asker Richard Outzen, "TCG Anadolu ezber bozan bir şey" dedi. İngiliz Reuters ajansındaki haberde "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlığını atan gazete TCG Anadolu'nun özelliklerine yer verdi.ABD merkezli Bloomberg ajansı ise "Erdoğan askeri gücünü gösterdi" başlığını kullandı. The Irish Times, "Türkiye, bölgesel liderliği pekiştirmek için ilk uçak gemisini kullanıma sundu" başlığını atarken The Brussel Times da "Türkiye'nin ilk muharip drone taşıyıcısı hizmete girdi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro da hizmete alınan Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya sayfasında yer ayırdı. "Türk SİHA'ları Bayraktar TB3, Kızılelma ve hafif muharebe uçağı Hürjet gemiye inişkalkış yapabilecek" ifadesine yer verilen haberde, geminin uçuş güvertesinde onlarca helikopter, uçak ve SİHA'nın taşınabileceği kaydedildi."NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayiini önemli ölçüde ilerletti" ifadesi kullanılan haberde, Baykar'a ait Bayraktar TB2 SİHA'ların, Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi savaşın ilk saatlerinde Ukrayna'da da kendini kanıtladığına dikkat çekildi.