Tehlikeli oyun

Kazakistan
'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar gerekçesiyle başlatılan ve ülke geneline yayılan protestolar sürüyor. Uygulanan OHAL'e rağmen gösteriler, sokak olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. Polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahale etti. Almatı kentinde çatışmalar devam ederken Çimkent ve Aktav şehirlerinde durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor. Ülkeye yabancıların girişlerinin yasaklandığı öğrenildi.
'BARIŞ GÜCÜ' BİRLİKLERİ ULAŞTI
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
'nün (KGAÖ) Kazakistan'daki durum nedeniyle asker gönderdiği bildirildi. Bu güçler Rusya, Belarus
, Ermenistan
, Tacikistan
ve Kırgızistan
askeri birliklerinden oluşuyor. Ermenistan, 70 barış gücü askerini gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
, üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu. Kazakistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. KGAÖ'nün barış gücü biriminde 3 bin 600 asker yer alıyor.
'DIŞARIDAN GİRİŞİM' AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri yetkilileri, Kazakistan'da olanları, 'devletin güvenliği ile bütünlüğünü güç kullanarak zayıflatmaya yönelik, dışarıdan önayak olunmuş bir girişim' olarak gördüklerini belirtti. Rus yetkililer, Kazakistan ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki diğer müttefikleri ile ülkedeki terör operasyonunun desteklenmesi adına ileride atılması gerekebilecek adımları görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.
ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ
KAZAKİSTAN'IN Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi. 2 bin 298 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 2'si başları kesilerek 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 748'i de yaralandı. TASS haber ajansı ise olaylar sırasında 1000 kişinin yaralandığını 62'sinin yoğun bakımda olduğunu aktardı.
TÜM KOLLUK KUVVETLERİNE EMİR
KAZAKISTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki protestolar nedeniyle tüm kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma" talimatı verdi.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI: DESTEĞE HAZIRIZ
TÜRK Devletleri Teşkilatı
, yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı. Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denildi. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.
'GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'
AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan ile güçlü dayanışma içinde bulunduklarını, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesinde, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan ve güncel gelişmeler ele alındı. ANKARA