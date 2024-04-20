Teknoloji savaşında yeni perde: ABD’den ’TikTok’ hamlesi! Biden’dan ’onay sözü’ gelmişti...

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamada ise, 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur" ifadelerini kullanmıştı.