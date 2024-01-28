Teksas eyaleti, ABD’nin Meksika sınırını ele geçirdi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını dinlemeyen Teksas yönetiki, Meksika sınırına yeni dikenli teller çekip 7.5 km'lik hattı ele geçirerek federal Sınır Devriyesi ajanlarını engelledi. Teksas Valisi Greg Abbott'a 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz" diyerek diğer Cumhuriyetçi eyaletlerden yardım talep etti. Bu kapsamda başta Oklahoma eyaleti olmak üzere birçok Cumhuriyetçi eyalet valisi, belli sayıda ulusal muhafız birliğini Teksas eyaletine destek amacıyla göndereceklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ise Teksas eyaletine Yüksek Mahkemenin kararını uygulaması için 24 saat süre verdi. Abbott. Biden'ı "milyonlarca yasadışı göçmeni sınırdan kaçıran karteller gibi dış tehditleri durdurmak için hiçbir şey yapmayan kanunsuz bir başkan" olmakla suçluyor.