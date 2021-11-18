Temas ve diyalog sürdürülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye
-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu
'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.
BARIŞ SÜRECİ VURGUSU
Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.
HERZOG ARADI
İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Konuşmanın olumlu bir havada seyrettiği aktarılan açıklamada, Herzog'un Türkiye ve İsrail'in bölge barışına ilişkin ikili ve bölgesel konularda kapsamlı diyalog içinde olma arzularından memnuniyet duyduğu kaydedildi. İki liderin, iletişimde kalma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
BAŞBAKAN'DAN TEŞEKKÜR
İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett
ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid
, Türkiye'de tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Bennett ile Dışişleri Bakanı Lapid'in, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetine işbirliği için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
İSRAİLLİ ÇİFT ÜLKELERINE DÖNDÜ
ÇAMLICA Kulesi
'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. Natalie
ve Mordi Oknin çifti ile Türk
vatandaşı İ.A.'nın, restoran bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürülmüştü. Oknin çiftinin dün özel bir uçakla sabah
saatlerinde İsrail'e giriş yaptığı duyuruldu. Fatih ULAŞ / SABAH