Terör destekçisi ABD’den ikiyüzlü mesaj

Türkiye şehit düşen kahraman evlatları için yas tutarken terör örgütlerine her tür desteği veren ve onlara her ortamda kalkan olan "sözde müttefikimiz" ABD'nin büyükelçiliğinden de taziye mesajı gelmesi tepkilere yol açtı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için yayınladığı başsağlığı mesajına insanlar sosyal medyadan, "Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlayan ABD, bir yandan da terör örgütü PKK'ya silah ve para aktarmaya devam ediyor" diye isyan etti. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." Yapılan bu paylaşım sonrası vatandaşlar ABD'ye yoğun tepki gösterirken "Samimiyetsizler!", "Yüzsüzler!", "Oh ne güzel, önce silah ver sonra da kına!" ve "Bu coğrafyadan defolup gideceksiniz!" yorumları öne çıktı. Taziye mesajı yayınlayan ABD, bir yandan da arka planda terör örgütüne her tür desteğine devam ediyor. Demokrasi ve insan haklarından dem vuran ABD, terör suçlarından sicili kabarık olan PKK/YPG ile Suriye'deki işbirliğini artırarak sürdürüyor.ABD, yüzlerce çocuğu saflarında kullanan örgüte TOW füzeleri, roketatarlar, askeri araçlar, hafif ve ağır piyade silahları ile para ve siyasi destek veriyor. Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor ve tatbikatlar yapıyor. ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı. PKK/YPG'nin kullandığı fon 156 milyon dolar olarak belirlendi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı üst bölgesinde, bölgeye sızmaya çalışan teröristler kahraman Mehmetçik tarafından engellendi. Çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşerken 57 terörist de öldürüldü ve örgüte ait 29 nokta imha edildi.Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde liderlerinden Mustafa Bali isimli terörist, Irak'ın kuzeyinden gelen ve ciğerlerimizi yakan şehit haberleri sonrası sevinç paylaşımları yaptı. YPG'nin terör örgütü PKK ile bağı olmadığını öne süren ABD, geçtiğimiz aylarda Bali'ye 'tüm zamanların en iyi ortağı' yazılı bir plaket vermişti.