Terör devleti bayramda da vahşete doymadı

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ne kutsal ramazan ayında ne de Ramazan Bayramı'nda ara vermeden devam etti. Ramazan ayı boyunca 182 katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinliyi katletti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü onlarca noktayı hedef alan işgal ordusu, büyük bir insanı krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde bayramı kana buladı. Bayramı'nın 3'üncü günü olan dün çok sayıda binayı bombalayan İsrail güçleri, en az 29 Filistinliyi öldürdü. Son 24 saatte 89 Filistinli yaşamını yitirdi, 120 Filistinli ise yaralandı. İsrail ordusunun 189 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 634'e yükseldi.Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölüler bulunuyor. Ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde ise sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun harabeye çevirip ayrıldığı Han Yunus kentindeki El-Emel Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazından 13 kişinin çürüyen cesetlerini çıkardı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Han Yunus'taki yıkımın ve sağlık sektöründeki hasarın, İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından "hayal edilebilecek hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını" söyledi. İsrail'in yaklaşık 7 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde ''açlık krizi'' yaşanıyor.ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Gazze'de kıtlığın başladığını kabul etti. Power, hâlihazırda çocuklar arasında açlık oranının yüzde 33'e yükseldiğini belirterek, erişim engelleri nedeniyle gerçek rakamları tespit etmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Diğer taraftan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporuna göre Gazze'de kıtlığın mart ile mayıs ortası arasında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü anımsattı. Şimdiye kadar çok sayıda Filistinli yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenledi. İsrail güçlerinin korumasında onlarca Yahudi yerleşimci Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine baskın düzenleyip çok sayıda eve ateş açtı. Bölgede endişe ve gerginliğin hâkim olduğu bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 462 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 1.000 hektarlık araziyi devlet toprağı ilan etti.Gazze'deki Filistinli çocuklar, bayramda İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası yardım çağrısında bulunan bir protesto gösterisi düzenledi. Çocuklar ''biz bir sayı değiliz'' diyerek saldırıların durmasını istedi.