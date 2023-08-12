Terör örgütü PKK, Duhok’ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Yerel medyada yer alan habere göre, terör örgütü PKK, sabah saatlerinde Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Dereluk kasabası yakınlarında Peşmerge güçlerine ateş açtı.
Saldırıda Peşmerge güçlerinden zayiat olmadığı belirtildi.
Son günlerde PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarında artış yaşandığı görülüyor.
IKBY Güvenlik Konseyi, Duhok'un Zaho ilçesinde 23 Temmuz'da aracının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Güvenlik Konseyi Üyesi Tuğgeneral Muhammed Mirze'nin ölümünden PKK'yı sorumlu tutmuştu.
Terör örgütü PKK'nın 7 Ağustos'ta Dereluk yakınlarında tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Peşmerge yaralanmıştı.