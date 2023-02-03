Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor’da sivillere ateş açtı

DEYRİZOR'DAKİ GÖSTERİLER

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor kırsalında pek çok yerleşim, son 1 haftadır sık sık PKK/YPG karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Terör örgütünün sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini ve alıkonulanları salıvermesini isteyen göstericiler, kötüleşen yaşam şartlarını da protesto ediyor.

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.