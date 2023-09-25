Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor’da sivilleri hedef aldı: 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı

ARAP AŞIRETLERİ 33 KÖYÜ TERÖRDEN ARINDIRMIŞTI

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da terör örgütüne karşı sabah saatlerinde operasyon başlatarak yeniden harekete geçmiş, teröristlerden 3 köyü kurtarmıştı. PKK/YPG, çatışmaları önlemek için bölgeye askeri sevkiyat yapmış, aynı zamanda da çatışmalara sahne olan köylerde sözde sokağa "çıkma yasağı" getirmişti.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.