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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor

Terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor
Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat ilçelerinden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere saldırılar düzenleyerek, sivillerin huzur içinde yaşam sürdürmesine engel oluyor. Bab ilçesi, YPG/ PKK'nın roketli saldırılarına maruz kalan bölgelerin başında geliyor. Örgütün son roketli saldırısında, yaklaşık 450 bin sivilin yaşadığı Bab ilçe merkezinde birçok ev, dükkan ve araç zarar gördü. Bab'daki siviller, örgüt saldırıları sonrası oluşan zararı karşılayacak imkânlarının olmadığından şikâyet ediyor. Saldırıların son bulmasını isteyen siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor.
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Terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor
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