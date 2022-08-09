Terör örgütü yurtlarına dönmelerine izin vermiyor

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerindeki kamplarda kalan yüz binlerce Suriyeli, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki varlığı nedeniyle yurtlarına geri gidemiyor. Duhok kenti sınırları dahilinde 20'ye yakın mülteci kampı bulunuyor. Bunlardan Domiz 1 ve 2, Berdereş, Gevilan ile Akre kamplarında Suriyeli sığınmacılar kalıyor. Suriyeli sığınmacı İyad Hasan, "IKBY'deki Suriyeli sığınmacılar, PKK nedeniyle dönmeye korkuyor. Çünkü PKK, Suriye'de gençleri zorla silah altına alıyor ve onları savaştırıyor. Anne babamı da buraya getireceğim, onlar da kampta yaşasın" diye konuştu.