Terör zanlısı CDU’lu çıktı

Almanya
'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDU) adaylığını koyan 20 yaşındaki Marvin Euhus'un evinde, yaklaşık 600 patlayıcı ele geçirildi. Aşırı sağ bir terör saldırısı planlayan gencin ayrıca 6 boru bombası yaptığı öğrenildi. Bombaları kendi imal ettiği belirlenen ırkçı CDU'lunun, ayrıca ırkçı bir manifesto kaleme aldığı ortaya çıktı. Irkçı politikacı, kasabayı kana bulayacaktı.
Bombalı terör eylemi hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Marvin Euhus, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilir.