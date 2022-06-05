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Giriş Tarihi: 5.6.2022 19:13 Son Güncelleme: 5.6.2022 19:35

Teröre kucak açan Avrupa'dan skandal görüntüler! PKK yandaşları Roma sokaklarında gösteri düzenledi

Teröre kucak açan Avrupa’dan skandal görüntüler! PKK yandaşları Roma sokaklarında gösteri düzenledi

Teröre kucak açan Avrupa bir skandala daha imza attı. PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da ellerinde terör örgütünü temsil eden paçavralarla gösteri düzenledi. Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da "Türkiye'ye karşı yanınızdayız" diyerek terör savunuculuğunu açıkça ifade etti.

Avrupa, terör örgütlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

ROMA'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulundu.

Teröre kucak açan Avrupa'dan skandal görüntüler! PKK yandaşları Roma sokaklarında gösteri düzenledi | Video

BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL İFADELER

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu terör gösterisine İtalya'nın ev sahipliği yapması adeta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini ortaya koyuyor.

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Teröre kucak açan Avrupa'dan skandal görüntüler! PKK yandaşları Roma sokaklarında gösteri düzenledi
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