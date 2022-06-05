Teröre kucak açan Avrupa’dan skandal görüntüler! PKK yandaşları Roma sokaklarında gösteri düzenledi

BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL İFADELER

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu terör gösterisine İtalya'nın ev sahipliği yapması adeta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini ortaya koyuyor.