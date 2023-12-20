Terörle mücadelede işbirliği yapılacak

Bölgeselbir stratejik işbirliği vizyonunu hayata geçirmeyi isteyen Türkiye, bu resmin en önemli parçalarından olan Irak ile kritik önemde görüşmeler gerçekleştiriyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede Irak ve Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde terör örgütü PKK'nın oluşturduğu tehditler önemli bir gündem başlığı oldu. Bu konuda Irak tarafı egemenliklerine meydan okuyan bu terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istediğini belirtti. Ankara, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş bu terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.Terörle mücadelenin yanı sıra derinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması gereken konularda yol haritası belirlendi. Su konusunda teknik ekipler sürekli temas halinde olacak. Ankara, petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olduğunu Irak tarafının bilgisine getirdi. Konu Bağdat'ta yeniden ele alınacak. Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar görüşüldü.