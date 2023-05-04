Texas’ta 5 komşusunu katleden saldırgan yakalandı

San Jacinto County Şerifi Greg Capers, basın toplantısında, şüpheli Francisco Oropesa'nın Montgomery bölgesinde bulunan bir akrabasının evinde ele geçirildiğini duyurdu.

Capers, 38 yaşındaki Oropesa'nın "dolapta çamaşırların altında saklanırken olaysız bir şekilde yakalandığını" söyledi.

San Jacinto County Başsavcısı Todd Dillon da aynı evde bulunan Oropesa'nın kız arkadaşı Divimara Nava ve olaydan sonra yakalanmaması için kendisine yardım eden bir arkadaşının "yardım ve yataklıktan" gözaltına alındıkları bilgisini paylaştı.