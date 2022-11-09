THY Almanya’nın yakın markajında | Lufthansa ile kıyasladılar: Milyarlar kazanıyor

"TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DA GENİŞLEMEK İSTİYOR"

Bolat'ın açıklamalarında , "Zorlu koronavirüs yıllarında yaptığınız iyi çalışmalar için size teşekkür etmek istiyoruz." ifadesini kullandığı belirtilen heberde "Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor." ifadeleri kullanıldı.