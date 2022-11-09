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Giriş Tarihi: 9.11.2022 15:20 Son Güncelleme: 9.11.2022 15:29

THY Almanya'nın yakın markajında | Lufthansa ile kıyasladılar: Milyarlar kazanıyor

THY Almanya’nın yakın markajında | Lufthansa ile kıyasladılar: Milyarlar kazanıyor

Almanya'da Türk Hava Yolları gündemden düşmüyor. İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri listesinde 7. sırada yer alan THY'nin için 'Lufthansa'yı geçti' başlığı atan Alman basını bu kez de iki hava yolu şirketini kıyasladı...

İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın en iyi havayollları listesinde 7. sırada yer alan Türk Hava Yolları, Almanya'da gündemden düşmüyor. Türk Hava Yolları'nın başarısını daha önce "THY, Lufthansa'yı geçti' sözleri ile okuyucuları ile paylaşan Alman basını iki hava yolu şirketini kıyasladı.

Türk Hava Yolları (THY)'nı yakın markajına alan Handelsblatt, Lufthasa ile THY'yi kıyasladı. Gazete, Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ın "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçtiği THY'nin Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istediğini yazdı.

MİLYARLAR KAZANIYORLAR

Son dönemlerde pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gittiği yüzlerce uçuşun iplat edildiği belirtilen haberde THY'nin ise çalışan başına yaklaşık 2.800 dolar ikramiye vereceğini belirtildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın , "Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız." sözlerini 'Milyarlar kazanıyorlar' ifadeleri ile okuyucularına sundular.

"TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DA GENİŞLEMEK İSTİYOR"

Bolat'ın açıklamalarında , "Zorlu koronavirüs yıllarında yaptığınız iyi çalışmalar için size teşekkür etmek istiyoruz." ifadesini kullandığı belirtilen heberde "Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor." ifadeleri kullanıldı.

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THY Almanya'nın yakın markajında | Lufthansa ile kıyasladılar: Milyarlar kazanıyor
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