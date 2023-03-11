‘TİKA’dan öğrendiklerimizi depremde uyguladık’

Türkiye, 'asrın felaketi' olarak anılan depremler sonrası hızla yaralarını sarıyor. Bu süreçte dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülke çalışmalara destek verebilmek için ülkemize geldi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersek'ten gelen ekiplere, 2017 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) verilen eğitimler büyük katkı sağladı. Bosnalı ekipte yer alan 3 kişi, aldıkları eğitimin sahada uygulama fırsatı buldu.Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi'nin Arama Kurtarma Birliğinde görev alan Pamela Bejdic, "Aldığım eğitim, sahada son derece işime yaradı. Bu eğitimler sayesinde 10 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardık" dedi. Benjamin Poturak ise "TİKA sayesinde aldığım eğitimlerin profesyonel hayatıma büyük artısı oldu" şeklinde konuştu. Eğitim aldıkları uzmanlarla omuz omuza çalışmanın da kendileri için ayrı bir gurur olduğunu belirten Poturak, "Bir enkazdan 6 kişilik aileyi çıkarmayı başardık. Bosna Hersek'ten geldiğimizi söyleyince yüzlerindeki o gözyaşı ve tebessümü asla unutmayacağım" dedi. Semra Japalak da "Eğitimler, sevdiklerinin enkazdan çıkarılmasını bekleyen insanlara karşı nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiği noktasında da yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.