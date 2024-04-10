Tilkilerle ilgili şaşırtan gerçek

Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntıları, bu hayvanların insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. BBC'nin haberine göre, Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, Patagonya bölgesinde 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemikler incelendi. Köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin Dusicyon Avus isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti. DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.