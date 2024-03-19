Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı

Trump'ın avukatları, 29 Şubat'ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

New York Başsavcılığı ise "Trump'ın icradan kaçmaya veya icrayı zorlaştırmaya çalışacağı" gerekçesiyle cezanın toplamından daha az teminat yatırılmasına karşı çıkmıştı.

"Emlak dolandırıcılığı" olarak bilinen davaya bakan yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat'ta Trump'a, çocuklarına ve şirkete para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü. Ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, 25 Mart'a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

Trump'ın, emlak dolandırıcılığı davası kapsamında, 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra bu davaların mahkeme masrafları ve faizleriyle 454 milyon dolar civarında hukuki borcu bulunuyor.