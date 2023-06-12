Trump yarın hakim karşısına çıkacak

Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Morales, "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz. Miami'de böyle şeyler olmasa da olayların kötüye gitme potansiyeli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

50 bine kişiye kadar protestocu ile başa çıkmak için yeterli kaynakları olduğuna işaret eden Morales, yarın şehirde herhangi bir güvenlik sorunu beklemediklerini sözlerine ekledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de yarınki dava için alınan güvenlik tedbirleri konusunda şehir polisine güvendiğini belirterek, "Polisimizin doğru eylem planına ve sahip olduğu kaynaklara güvenim tam, yarın olacaklara hazırız." dedi.