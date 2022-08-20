Trump’ın eski yardımcısı Mike Pence’in sessizliği şüphe uyandırdı

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Trump ile ilişkisine giderek daha fazla mesafe koyan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Cumhuriyetçiler için önemli eyaletlerden biri olan Iowa'yı yıl içinde defalarca ziyaret etmesi ve kasımda yapılacak ara seçimleri fazla önemsemesi, ABD basınında 2024 seçimlerinde başkan adayı olmayı düşündüğü ihtimaline yönelik yorumlara sebep oluyor.

Pence'in, University Club of Chicago'da 20 Haziran'daki konuşması esnasında Cumhuriyetçi Parti Hancock İlçe Başkanı Kathy Sparrow, "Başkan Pence" diye slogan atmış, Cumhuriyetçi siyasetçi ise bunu duymazdan gelmişti.

Öte yandan Iowa'daki son ziyaretinde on binlerce kişiyi etrafına toplayan Trump, eyaletteki Cumhuriyetçi seçmenler için hala popüler olduğunu kanıtlamıştı. Des Moines Register'ın Ekim 2021'deki anketine göre, Iowa'daki Cumhuriyetçilerin yüzde 91'i Trump hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını söylemişti.