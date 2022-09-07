Trump’ın evinde nükleer belgeler bulundu

EskiABD Başkanı Donald Trump'ın malikânesine yapılan baskının yankıları sürerken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. The Washington Post (WP) gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun Trump'ın evinde yaptığı baskında başka bir ülkenin nükleer silah bilgilerine ilişkin belgelerin ortaya çıktığını yazdı. WP, bulunan belgelerin başka bir devletin nükleer savunmasına ilişkin olduğunu belirtirken, hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Haberde, "Ele geçirilen bazı belgeler, o kadar yakından korunan çok gizli ABD operasyonunu detaylandırıyor ki birçok üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin bile bu kâğıdın üzerindekilerden haberi yok" denildi.