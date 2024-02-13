Trump’ın NATO açıklamasına Almanya’da sert tepki

Alman hükümetinin transatlantik koordinatörü Michael Link, Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın, bir NATO üyesine saldırı durumunda ABD'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine ilişkin hatalı açıklamaları, onun ne kadar öngörülemez, vicdansız ve güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Yeşiller Partisi lideri Omid Nouripour da Trump'ın açıklamasının ortak güvenliği tehdit ettiğini belirterek, açıklamayı "NATO'ya karşı pervasızlık" olarak nitelendirdi.

Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise açıklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savunma ittifakını test etmesi için bir davet niteliğinde olduğunu söyledi.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen de Trump'ın sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerinde olası bir zafer kazanmasının, NATO'yu varoluşsal bir krize sürükleyeceğini dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.