Trump’tan Biden’a ‘kürdan’ benzetmesi: İşi götüremeyecek

Trump , New York Times'ın 23-27 Temmuz tarihli anketinde Cumhuriyetçi seçmenden yüzde 54 oy alırken, en yakın takipçisi Florida Valisi Ron DeSantis 17 puanda kalmıştı.

"SEÇİMLERE HİLE KARIŞTI"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde 2016'dan çok daha fazla oy aldıklarını, fakat seçimde hileye başvurulduğunu iddia etti. Trump, "Ama seçime hile karıştırıldı. Hileli bir seçimdi. Birçok farklı şeyde, aldatmak için Kovid-19'u kullanıyorlar ve elimizde bu konuda çok şey var." dedi.

Aynı gün içinde oy kullanmayı gerektiren "eski kağıt oy pusulalarına geri dönülmesi" gerektiğini söyleyen Trump, "Oy pusulalarında posta olduğu sürece, seçimlerinizde her an büyük bir hileye maruz kalabilirsiniz." diye konuştu. Tucker Carlson'ın, açılan davaları hatırlatarak, "Sizi öldürmeye çalışacaklarından mı endişeleniyorsunuz?" şeklindeki sorusuna doğrudan bir itirazda bulunmayan Trump, kendisine karşı mücadele edenler için, "Vahşi hayvanlar, onlar gerçekten hasta insanlar." ifadelerini kullandı.