Trump’tan Biden’a ‘kürdan’ benzetmesi: İşi götüremeyecek

Donald Trump, diğer Cumhuriyetçi adayların canlı yayın tartışmasından hemen önce paylaşılan 46 dakikalık bant kaydında, "Orada bir veya iki saat, her ne olursa olsun, oturup, başkanlığa aday bile olmaması gereken insanlar tarafından tacize mi uğrasaydım?" diye konuştu. Sonrasında verdiği örneklerden eski New Jersey Valisi Chris Christie ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson'u hedef aldığı anlaşılan Trump, Hutchinson'ın "nasıl vali seçildiğini anlamadığını" söylerken, Christie'nin New Jersey'de valilik yaptığı dönemde güvenoyunu yüzde 8'lere düşürmüş biri olarak "başkanlık için yarışmasını doğru bulmadığını" belirtti. Trump, çevrimiçi röportajın öncesinde kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, Fox TV sunucularını eleştirmiş, televizyon kanalını, kendisini önde gösteren anketleri yayınlamamakla suçlamıştı.