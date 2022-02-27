Trump’tan Biden’a zehir zemberek sözler! Putin ’Davul çalar gibi oynuyor’

"BİZ ZEKİ BİR ÜLKEYDİK, ŞİMDİ APTAL BİR ÜLKEYİZ"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.