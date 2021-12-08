Tüm dünya Biden-Putin görüşmesini konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla yaptıkları görüşme, 2 saatten fazla sürdü. Görüşmedeki en önemli konu Ukrayna olurken; iki liderin ifadeleri hem ABD hem de Rus basınında geniş yer buldu. Görüşmede ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, olası bir saldırıda ciddi ekonomik yaptırım uygulanacağı ve diğer önlemlerin alınacağını belirtti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun Rus sınırlarına doğru genişlediğini belirtti ve bunun devam etmemesi gerektiği konusunda Biden'dan garanti istedi.