Tüm zamanların rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için Türkiye'de geri sayım sürerken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları önceki günden itibaren rekor katılımla sandıklara koştu. Türk vatandaşları sabah erken saatlerde yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrüklerde kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Türk vatandaşları dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre; yurt dışındaki 3 milyon 286 bin 786 seçmenden, dün akşam itibarıyla yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı 1 milyon 38 bine ulaştı. Bu rakam ile yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Batılı liderler ve Batı medyası Türklerin, ilk turun yapıldığı 14 Mayıs'taki seçime yoğun katılım göstermesi sonrası "Türk demokrasisine övgüler" düzmüştü.Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, sabah erken saatlerde başkonsolosluklarda kurulan sandıklara koştu. Oy vermeye giden binlerce Türk, başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler, oylarını kullandı. Ülkede, ilk gün sandığa gidenlerin sayısı 200 bini aştı.İngiltere'de başkent Londra'nın yanı sıra Manchester, Leicester ve Edinburgh kentlerinde sandıklar kuruldu. 127 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, uzun kuyruklar oluştu.Estonya'da yaşayan Türkler, dün başkenti Tallinn'de sandık başına gitti. Ülkede oy verme işlemi bir gün olarak belirlendi ve dün sona erdi.Portekiz'deki Türk vatandaşları, dün sandık başına gitti.Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, sandık başına gitti. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda uzun kuyruklar oluştu.Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 39 ülkede oy verme işlemi dün akşam tamamlandı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkedeki sandıklar ise bu akşama kadar açık kalacak.ABD, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkede oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.Almanya'da yaşayan Aslı ve Mikail Kaba, nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullandı. Düsseldorf Başkonsolosluğuna giden çift bu pazar yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.