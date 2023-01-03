Tunus’ta eski Cumhurbaşkanı ile muhalefet liderine “terör” soruşturması

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Şabi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, haklarında sürdürülen "terör" soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açılan soruşturmayı "tiyatro" olarak nitelendiren Şabi, "Benimle beraber siyasi oluşumumuzda yer alan 4 arkadaşımıza yönelik teröre yataklık etmek, teröristlere finansal destek sağlamak ve ruhsatsız dernek işletmek suçlamasıyla soruşturma açıldığı tarafımıza bildirildi." ifadelerini kullandı.

İfade vermeleri için savcılıktan celp aldıklarını aktaran Şabi, "Şikayette bulunan taraf Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi, iktidarın bu şikayeti değerlendirerek soruşturma başlatması ikili bir oyunun göstergesi. Bu oyunun içerisinde yer almak istemediğimiz için ifade vermeye gitmeyeceğiz." dedi.

Şabi, haklarında soruşturma açılan diğer cephe üyelerinin Rıda Bilhac, Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek, Şeyma İssa ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki olduğunu aktardı.