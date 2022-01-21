Tunus’ta göçmen teknesi alabora oldu! 5 kişi ölü, 6 kişi ise kayıp

Tunus resmi haber ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zakari, başkent Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Safaks açıklarında yer alan Kerkene adasına yakın bölgede 32 düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Aralarında 10 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. 21 göçmen kurtarıldı, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer veridi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.