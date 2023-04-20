Tunus’u karıştıran karar! alınan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı. 17 Nisan'da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.

"DEVLETE KARŞI KOMPLO"

Nahda Hareketi'ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın "devlet güvenliğine karşı komplo" dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.